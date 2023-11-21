Мир 21 ноября 2023, 14:04 Глава Европейского совета прибыл в Киев Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщил RT.

«Приятно вернуться в Киев», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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Издание Politico сообщало о приезде Мишеля в Киев, там он примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Евромайдана.

Во вторник, 21 ноября, в украинскую столицу прибыла и президент Молдавии Майя Санду. Она приняла участие в мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы. Своеобразный праздник на Украине приурочили к годовщине начала «оранжевой революции» и протестов на Майдане.

В Киев также приехал глава Пентагона Ллойд Остин. Он прибыл в столицу республики накануне. Утром 21 ноября стало известно о визите в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Его поездку до этого не анонсировали. В украинской столице Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.