Мир 04 марта 2023, 01:40 Глава Европарламента Метсола приехала в Киев Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своем визите на Украину РИА «Новости»

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Глава Европарламента Роберта Метсола приехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, добавив, что рада «возвращению на Украину».

«Хорошо вернуться на Украину», — написала Метсола, прикрепив к сообщению фотографию, где она позирует на темном и едва различимом фоне.

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Глава Европарламента не назвала целей визита, но выразила всяческое одобрение своей поездке.

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«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — отметила политик.

Как правило, европолитики из соображений безопасности не объявляют заранее о своих поездках в Киев. Так, например, поступил и президент США Джо Байден, отправившись 20 февраля с необъявленным визитом в украинскую столицу. Однако позже СМИ написали, что визит хозяина Белого дома был согласован с Москвой на предмет безопасности главы США.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан побывал с визитом в Киеве. По итогам поездки он сообщил, что страна выделит Украине 410 миллионов долларов гуманитарной помощи.