Глава Еврокомиссии заявила о политической направленности «Северного потока — 2»
С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которую процитировала газета Echo.
«Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это одновременно и в высшей степени политический проект», — сказала парламентарий.
Она указала на ухудшение «поведения России», хотя в Еврокомиссии якобы надеялись на развитие отношений в связи со строительством газопровода. Сейчас эта надежда уменьшается.
«Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому нам нужно рассматривать эту тему более широко в вопросах отношений с Москвой», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
В Европарламенте ранее заметили, что «Северный поток — 2» станет конкурентом американскому сланцевому газу и тем газопроводам, которые уже существуют. Благодаря проекту Германия станет менее зависимой от влияния Вашингтона.