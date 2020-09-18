В Еврокомиссии назвали газопровод «Северный поток — 2» политическим проектом. Его запуск вряд ли послужит толчком к развитию отношений между ЕС и Россией.

С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которую процитировала газета Echo.

«Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это одновременно и в высшей степени политический проект», — сказала парламентарий.

Она указала на ухудшение «поведения России», хотя в Еврокомиссии якобы надеялись на развитие отношений в связи со строительством газопровода. Сейчас эта надежда уменьшается.

«Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому нам нужно рассматривать эту тему более широко в вопросах отношений с Москвой», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В Европарламенте ранее заметили, что «Северный поток — 2» станет конкурентом американскому сланцевому газу и тем газопроводам, которые уже существуют. Благодаря проекту Германия станет менее зависимой от влияния Вашингтона.