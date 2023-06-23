Мир 23 июня 2023, 12:57 Глава Еврокомиссии заявила, что не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет РИА «Новости»

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Существование Евросоюза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины. Об этом газете El Mundo заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что сейчас не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС.

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«Но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, в отношении Украины уже делают шаги по установлению особого режима отношений. В качестве примеров она привела предварительную интеграцию в единый рынок, сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий назвал конфликт ключевым препятствием для вступления Украины в ЕС.

По его словам, кризис должен завершиться к тому моменту, когда страна сможет вступить в европейское объединение.