Глава Еврокомиссии ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Самоизоляция ждет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ей придется ограничить общение с внешним миром после контакта с человеком, у которого подтвердили COVID-19.

Решение самоизолироваться политик озвучила в социальных сетях, сообщила «Газета.ru». С инфицированным глава Еврокомиссии общалась 29 сентября, а коронавирус у него выявили 4 октября.

«В соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг (1 октября — примеч. ред.) у меня был отрицательный результат, сегодня я снова тестируюсь», — написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

На минувшей неделе стало известно, что положительным оказался анализ на COVID-19 у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Американский лидер находится под присмотром врачей в военном госпитале имени Уолтера Рида. Врачи пока не готовы назвать сроки, в которые выпишут Трампа. Сам он заявил, что получил благодаря заражению «незабываемый опыт», которым готов поделиться с остальными.