Глава Еврокомиссии разглядела в России «прямую угрозу миропорядку»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Япония-ЕС в Токио признала притязания Запада на Индо-Тихоокеанский регион и назвала Россию прямой угрозой миропорядку, сообщил «Интерфакс».

Евросоюз заинтересован в том, чтобы играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, так как он значим для его процветания. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в связи с этим становится важным пакт России и Китая и их призыв к «новым и очень произвольным» международным отношениям.

Она также объявила о запуске первого для Евросоюза партнерства с Японией в цифровой сфере. Соглашение предполагает совместную работу над технологиями. Кроме того, между Западом и Японией будут расширены цепочки поставок, в том числе полупроводников, сотрудничество в сфере инфраструктуры и мер против России.