Глава Еврокомиссии подтвердила, что турбину «Северного потока» отправили из Канады
Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что турбина для «Северного потока» в пути
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется вовремя. Ее процитировал ТАСС.
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ. Она в пути, она будет там вовремя», — сказала она.
Оборудование для «Северного потока» задержали на ремонте в Канаде, объяснив действием санкций, и газопровод использовали на 40% мощности. Турбину отправили самолетом в Германию, обслуживающей компании Siemens. В Россию ее планируют доставить 24 июля.
Однако «Газпром» так и не получил нужных для установки газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» документов из Германии, сообщил RT. Российская компания отправила Siemens повторный запрос.