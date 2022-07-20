Глава Еврокомиссии подтвердила, что турбину «Северного потока» отправили из Канады

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется вовремя. Ее процитировал ТАСС.

«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ. Она в пути, она будет там вовремя», — сказала она.

Оборудование для «Северного потока» задержали на ремонте в Канаде, объяснив действием санкций, и газопровод использовали на 40% мощности. Турбину отправили самолетом в Германию, обслуживающей компании Siemens. В Россию ее планируют доставить 24 июля.

Однако «Газпром» так и не получил нужных для установки газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» документов из Германии, сообщил RT. Российская компания отправила Siemens повторный запрос.