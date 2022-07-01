Глава Еврокомиссии перечислила Зеленскому реформы для вступления в Евросоюз

Усилить борьбу с коррупцией и олигархами, изменить порядок отбора в Конституционный суд и принять новый закон о СМИ. Такие реформы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала депутатам Верховной рады и главе государства Владимиру Зеленскому необходимыми для вступления Украины в Евросоюз, сообщило РИА «Новости».

«Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать. Нужно, чтобы руководящие должности заняли достойные люди», — сказала она.

К примеру, следует сменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией. Отбор судей Конституционного суда Украины следует проводить по рекомендациям Венецианской комиссии и воплощать в жизнь законы для борьбы с олигархами. Глава Еврокомиссии также призвала принять новый закон о СМИ.

Евросоюз на саммите в Брюсселе официально присвоил Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Переговоры о фактическом приеме начнутся после того, как страны проведут у себя комплекс реформ.