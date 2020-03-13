Глава Еврокомиссии: пандемия коронавируса поразила экономику Евросоюза

«Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза», — заметила лидер Еврокомиссии.

Она убеждена, что европейским странам необходимо объединиться для борьбы с общей проблемой. Фон дер Ляйен добавила, что ВОЗ не считает эффективным решением полный отказ от поездок за границу.

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба. Шок временный, но должен быть как можно более коротким и ограниченным. Государствам — членам ЕС рекомендуется принять все необходимые меры для поддержки наиболее пострадавших секторов», — пояснила глава Еврокомиссии.

По ее мнению, «единый рынок должен функционировать». Фон дер Ляйен также уточнила, что правила по финансовой помощи пострадавшим компаниям упростят.