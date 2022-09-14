Глава Еврокомиссии направится на Украину для переговоров с Зеленским | 360°

Мир 14 сентября 2022, 11:14 Поделиться Telegram

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Viber Глава Еврокомиссии направится на Украину для переговоров с Зеленским Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила, что направляется на Украину на переговоры с Зеленским РИА "Новости"

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется сегодня на Украину для переговоров с главой государства Владимиром Зеленском. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским», — написала она в Twitter.

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Урсула фон дер Ляйен добавила, что Украине будет дана «возможность максимально использовать свой потенциал» для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку.

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По ее словам, Украину включают в «Европейскую зону свободного роуминга».

Ранее, глава Еврокомиссии перечислила Зеленскому реформы для вступления в Евросоюз.

Правом на решение о начале мирных переговоров с Россией сейчас обладают власти Украины. Евросоюз со своей стороны выразил желание, чтобы процесс начался как можно быстрее.

Напомним, что Евросоюз на саммите в Брюсселе официально присвоил Украине статус кандидата в ЕС.

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