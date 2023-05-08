Мир 08 мая 2023, 14:44 Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Киев 9 мая Представитель Еврокомиссии Мамер анонсировал поездку фон дер Ляйен в Киев 9 мая РИА «Новости»

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Выражением поддержки Украине станет визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев в ближайший вторник, 9 мая. Этот день в стране отметят День Европы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — заявил он.

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Законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая и об установлении новой праздничной даты Дня Европы 9 мая внес на рассмотрение в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что перенос даты Дня Победы не скажется на памяти о вкладе украинского народа в победу во Второй мировой войне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что День Победы остается для многих жителей Украины священным праздником. Так он прокомментировал перенос памятной даты по предложению украинского лидера.