Мир 15 мая 2023, 18:17 Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции ЕС, ограничивающие транзит через Россию Глава ЕК фон дер Ляйен: новые антироссийские санкции ограничат транзит товаров через РФ РИА «Новости»

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Новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, еврочиновники заметили резкий рост торговли ЕС с некоторыми государствами, при этом наблюдалось несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и прибытием их в третьи страны. Кроме того, некоторые государства покупают подпадающие под санкции товары в Европе, а потом передают их России, добавила она.

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«Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию», — слова Урсулы фон дер Ляйен привело РИА «Новости».

Лидеры G7 намерены объявить о расширении антироссийских санкций. По данным Reuters, об этом объявят на саммите в Японии. Новые рестрикции затронут энергетический сектор, а также экспорт в РФ товаров, которые могли бы принести пользу российской армии и наиболее важны для оборонного потенциала РФ.