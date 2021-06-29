Глава евродипломатии анонсировал новые санкции против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит новые санкции против России. Одновременно с этим он хочет найти новые способы взаимодействия с РФ. Об этом он написал в своем блоге.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не уточнил, о каких санкциях может идти речь. Вместе с тем Боррель отметил, что Россия является крупным игроком на международной арене. И в интересах Евросоюза — привлечь Москву к решению глобальных проблем, заявил он.

Глава евродипломатии отметил, что Россия нарастила свое политическое присутствие во многих странах, включая Сирию, Ливию, Афганистан и Нагорный Карабах. Боррель добавил, что Россия также является участницей ядерной сделки с Ираном, которую, по его словам, следует вернуть в нужное русло.

Боррель с недавних пор выступает за политику выстраивания отношений с Москвой, которая практически повторяет концепцию НАТО. В Североатлантическом альянсе в последние годы неоднократно заявляли, что стремятся к «сдерживанию» России одновременно с поддержкой диалога.