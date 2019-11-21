Глава эстонского МИД назвал Тартуский мирный договор действующим

Министр напомнил, что страны подписали двусторонний договор, который пока не вступил в силу, так как стороны не провели соответствующих процедур, как предусмотрено Венской конвенцией. По его словам, пока в силу не вступит новый договор, логика прежнего (Тартуский мирный договор 1920 года) остается в силе.

«Эстония подписала договор об изменении пограничной линии. Если он вступит в силу в обоих государствах, то будет новая пограничная линия», — цитирует дипломата «Утро.ру».