Глава Эстонии оценил право Украины на самоопределение

Украина имеет право лично решать, в каких союзах ей следует состоять. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис в ходе встречи с послом Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикасом, сообщили в ERR.

По словам Кариса, несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке страны, украинцы остаются сторониками рефрм и продолжают свои усилия по интеграции в Евросоюз.

«Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять», — сказал президент Эстонии.

В ходе общения стороны пришли к выводу, что в случае, если Россия решится на вторжение и вооруженный конфликт с Украиной, угроза возникнет для безопасности всей Европы. В связи с этим важно продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также Карис дал высокую оценку деятельности ЕС на Украине. Сам он планирует посетить страну в 2022 году.

Ранее стало известно, что США готовы расширить военную помощь Украине в случае вторжения в страну российских войск. Об этом заявил представитель американской администрации.

В последние недели Запад обвиняет РФ в эскалации на границе с Украиной. Причиной послужили данные о перемещении российских войск близ украинской границы. На Западе считают, что Россия готовит вторжение в сопредельное государство.

В Кремле обвинения неоднократно отвергали.