Украина исчерпала природные ресурсы, которые могут возобновиться за год. Теперь страна живет в долг у природы, заявил глава украинской Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«Сегодня настал тот день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская природа может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», — написал Малеванный в Facebook со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.

Он добавил, что специалисты организации каждый год изучают данные об использовании природных ресурсов в разных странах. На основе полученной информации эксперты определяют День экологического долга. Для всей планеты этот день наступил 29 июля.

«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления», — отметил глава экоинспекции.

По словам Малеванного, на Украине наблюдается положительная динамика, так как в 2020 году дата пришлась на 24 июля. Он выразил надежду, что все страны будут пытаться сдвинуть день долга и в конечном итоге придут к гармонии с планетой.