ЕС задумался о конфискации российских активов в Европе | 360°

Мир 25 октября 2022, 15:22 ЕС задумался о конфискации российских активов в Европе Глава ЕК фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию активов РФ в пользу Украины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Евросоюз ставит своей целью не заморозить, а конфисковать российские активы в пользу Украины. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции в Берлине. Трансляцию ее выступления вел YouTube-канал El Pais.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы», — сказала глава ЕК.

Реклама

Она призналась, что это не так просто сделать с юридической точки зрения. Для решения вопроса создали специальную экспертную группу представителей государств — членов Еврокомиссии и международных экспертов. Они определят легальные предпосылки для конфискации средств, которые намечено направить для восстановления Украины.

Реклама

Сама фон дер Ляйен позиционировала Еврокомиссию как защитницу «верховенства закона».

По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется свыше 350 миллиардов евро. Примерно на такую сумму активы России заморожены в Европе и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконной и противоречит международному праву, написали «Известия».