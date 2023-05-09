Мир 09 мая 2023, 14:40 Глава ЕК в Киеве раскрыла цель 11-го пакета санкций против России Урсула фон дер Ляйен: фокус 11-го пакета — на борьбе с обходом уже действующих санкций РИА «Новости»

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Фокус очередного пакета санкций Евросоюза против России сделали на противодействии обходу уже введенных ограничений, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое заявление она сделала на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что ЕС уже смог серьезно пошатнуть возможности России. На это бросили 10 предыдущих санкционных пакетов. И вот настало время очередной порции ограничений.

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«В минувшую пятницу комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций», — уточнила она.

В России не раз указывали на то, что страна прекрасно справляется с попытками давить на нее с помощью санкционной политики. При этом все ограничения гораздо сильнее бьют именно по жителям европейских стран. В ряде государств ранее уже признавали, что санкции не принесли того эффекта, которого все ожидали.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад давно строит свою долгосрочную стратегию на то, чтобы пытаться и дальше ослабить РФ, преследуя основную цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но по итогу западные власти делают хуже только своему собственному населению. Однако приверженцев это никак не останавливает.