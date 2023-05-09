09 мая 2023, 14:40
Глава ЕК в Киеве раскрыла цель 11-го пакета санкций против России
Урсула фон дер Ляйен: фокус 11-го пакета — на борьбе с обходом уже действующих санкций
Фокус очередного пакета санкций Евросоюза против России сделали на противодействии обходу уже введенных ограничений, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое заявление она сделала на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило РИА «Новости».
Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что ЕС уже смог серьезно пошатнуть возможности России. На это бросили 10 предыдущих санкционных пакетов. И вот настало время очередной порции ограничений.
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«В минувшую пятницу комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций», — уточнила она.
В России не раз указывали на то, что страна прекрасно справляется с попытками давить на нее с помощью санкционной политики. При этом все ограничения гораздо сильнее бьют именно по жителям европейских стран. В ряде государств ранее уже признавали, что санкции не принесли того эффекта, которого все ожидали.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад давно строит свою долгосрочную стратегию на то, чтобы пытаться и дальше ослабить РФ, преследуя основную цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но по итогу западные власти делают хуже только своему собственному населению. Однако приверженцев это никак не останавливает.
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