Мир 02 января 2023, 15:34 Глава ЕК созвонилась с Зеленским и пообещала лампочки, генераторы и новые выплаты Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен провела беседу с Зеленским о поддержке Украины в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз продолжил оказывать финансовую помощь Украине, а этой зимой предоставит стране лампочки и генераторы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом республики Владимиром Зеленским. Переговоры стали для европейского политика первыми в этом году, сообщил ТАСС.

Об итогах беседы Урсула фон дер Ляйен отчиталась в своем Twitter.

Реклама

«Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь», — отметила она.

Реклама

По словам главы ЕК, вскоре ЕС начнет выплату пакета поддержки в размере 18 миллиардов евро. Средства будут перечислять ежемесячными траншами. Тут же глава ЕК добавила, что с нетерпением жду встречи с Зеленским на Украине в ближайшее время.

Она обратила внимание, что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В феврале должен состояться саммит Евросоюз — Украина. Но место его проведения пока неизвестно.