12 декабря 2022, 17:19
Глава ЕК сообщила, что Европа гарантированно обеспечена газом на зиму
Глава ЕК фон дер Ляйен: Европу гарантированно обеспечили газом на зиму
Обеспеченность Европы газом на эту зиму уже гарантирована, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Ее процитировал ТАСС.
«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — подчеркнула фон дер Ляйен.
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В этом году ЕС получает выгоду от «необычайно теплой зимы», привел ее слова RT.
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В то же время глава ЕК предупредила, что следующая зима в этом плане может быть куда сложнее. Участники сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе выразили обеспокоенность по этому поводу, написали «Известия».
Странам — членам Евросоюза следует оперативно передать Еврокомиссии полномочия для совместных закупок газа, заявила Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что при условии получения мандата их можно запустить уже к концу марта.
Еврокомиссия
Газ
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