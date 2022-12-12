Мир 12 декабря 2022, 17:19 Глава ЕК сообщила, что Европа гарантированно обеспечена газом на зиму Глава ЕК фон дер Ляйен: Европу гарантированно обеспечили газом на зиму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обеспеченность Европы газом на эту зиму уже гарантирована, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Ее процитировал ТАСС.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Реклама

В этом году ЕС получает выгоду от «необычайно теплой зимы», привел ее слова RT.

Реклама

В то же время глава ЕК предупредила, что следующая зима в этом плане может быть куда сложнее. Участники сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе выразили обеспокоенность по этому поводу, написали «Известия».

Странам — членам Евросоюза следует оперативно передать Еврокомиссии полномочия для совместных закупок газа, заявила Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что при условии получения мандата их можно запустить уже к концу марта.