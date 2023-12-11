Мир 11 декабря 2023, 02:36 Глава ЕК назвала условия для вступления Украины в ЕС Глава Еврокомиссии: вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения условий РИА «Новости»

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Вступление Украины в Евросоюз будет осуществлено только после выполнения страной всех условий членства. По словам главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, на это потребуется время. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

«На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени», — уточнила она.

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Само мероприятие пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил н е выносить на повестку дня саммита вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в европейское сообщество. По его словам, на сегодняшний день это не совпадает с национальными интересами Венгрии.

Еще раньше издание Economist сообщило, что Орбан и претендент на должность президента Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине присоединиться к Евросоюзу.

Есть еще одна неприятная новость для украинских властей. Они могут не получить 50 миллиардов евро, обещанные ЕС, из-за бюджетного кризиса в Германии.