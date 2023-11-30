Мир 30 ноября 2023, 16:35 Глава ЕК назвала проблемы в ВСУ поводом для поддержки Украины Глава ЕК фон дер Ляйен призвала нарастить поддержку Украине вопреки неудачам ВСУ Diego Herrera/XinHua/

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Проблемы в ВСУ и непростая ситуация на поле боя не являются поводом для прекращения поддержки Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, сообщило РИА «Новости».

Она призвала Запад усилить помощь ВСУ, а также нарастить оборонное производство, чтобы приготовиться «к любым сценариям от традиционных до гибридных». Фон дер Ляйен отметила, что ЕК в начале 2024 года продемонстрирует предложение стратегии ЕС в области оборонной промышленности. По ее словам, оно затронет стратегическое планирование, а также мобилизацию инвестиций в эту сферу.

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Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признался, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание и не поставит на Украину миллион снарядов к марту 2024 года. Он констатировал недостаточную мощность военной промышленности европейских стран. По словам Мишеля, для поддержки ВСУ Евросоюзу придется более серьезно отнестись к оборонной сфере.