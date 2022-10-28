Глава ЕК Фон дер Ляйен не заметила страдающих от кризиса европейцев | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 21:49 Глава ЕК Фон дер Ляйен не заметила страдающих от кризиса европейцев «Голос Мордора»: Фон дер Ляйен закрыла глаза на переживающие кризисы Европу РИА "Новости"

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, чтоэнергетический кризис, который захватил страны Евросоюза, может переродиться в экономический и социальный. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поведала сегодня европейцам, что энергетический кризис — штука очень серьезная и вслед за ним могут грянуть и другие кризисы. Например — экономический и социальный. А посему — борьба с энергетическим кризисом является для Еврокомиссии приоритетом.

Удивительная женщина, эта Урсула Фон Дер Ляйен. И очень счастливая. Потому что живет в своем изолированном мирке, в котором даже время течет иначе. Или вообще находится в состоянии некоего коматозного сна, но при этом ходит, говорит и даже отдает распоряжения. Следуя какой-то особенной программе, написанной специально для Урсулы головастыми кодерами. Но вот на внешние раздражители — Урсула совершенно не реагирует. И согласитесь — ведь это тоже огромное счастье.

Потому что раздражителей этих — огромное количество и ответственный европейский чиновник, который бы их воспринимал, немедленно подал бы в отставку.

Фрау Урсула, проснитесь! С каким энергетическим кризисом вы собрались бороться? Он уже тут, в Европе, стоит в полный рост и поет бетховенскую «Оду к радости». В вашей Европе 21 века всерьез говорят о дровах, как о вполне себе нормальном топливе.

«Северные потоки» взорваны, на российскую нефть вы собираетесь ввести какой-то потолок цен, который интересен только вам, а предприятия пачками разоряются из-за непомерных тарифов на электроэнергию.

Из вашей родной Германии производства уже потянулись в США, потому что там энергия дешевле, а это значит то, что сотни тысяч людей в ближайшее время потеряют работу. А может и еще больше, потому что в Германии буквально издыхают компании с вековой историей, бывшие опорой и гордостью экономики страны.

Фрау Урсула, вы наверное совсем не смотрите новостей. Или смотрите, но только те, где вам рассказывают, что Путин вот-вот швырнет куда-нибудь атомную бомбу, а народ Украины смело отстаивает свою молодую европейскую демократию. Но ведь есть и другие новости.

Например, о том, что по всей Европе, в десятках городов, практически каждые выходные на улицы выходят сотни тысяч европейцев и требуют от вас остановить то безумие, которое вы устроили. Требуют от вас прекратить поддерживать украинских нацистов и наконец-то обратить внимание на самих европейцев, которые из-за вашей политики вынуждены опустошать свои кошельки и покупать на зиму теплые свитера и тапочки, чтобы не замерзнуть дома.

Фрау Урсула, все кризисы о которых вы говорили — они уже в Европе. Они стучат в ваши двери, прямо в самом Брюсселе. И еще немного — они начнут эти двери выламывать.

Но что-то мне подсказывает, что вы и тогда не проснетесь и продолжите с гордым видом рассказывать, как вы порвали в клочья российскую экономику и как русские ставят в свои ракеты чипы от стиральных машин.