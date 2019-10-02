Глава ДНР заявил, что Украина должна стать фигурантом дела о крушении MH17 над Донбассом

Палата представителей парламента Нидерландов решила провести расследование роли Украины в деле катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Депутаты просят правительство разобраться, почему Киев не закрыл воздушное пространство над территорией, где тогда шли активные боевые действия в ходе гражданской войны.

Денис Пушилин отметил, что это не может не радовать. Он назвал логичным, что в парламенте Нидерландов решили найти ответ на вопрос: почему власти Украины не закрыли воздушное пространство над Донбассом?

«Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления», — отметил Денис Пушилин.

Ранее экс-сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров заявил, что власти Киева причастны к катастрофе MH-17. По мнению экспертов, сообщение от Прозорова нельзя оставлять без внимания.