Глава ДНР рассказал о ситуации в республике

«Что мы имеем на сегодняшний день? За этот период, с 27 июля, у нас погибли семь военнослужащих Донецкой народной республики. Ранен один военнослужащий и еще двое гражданских. Это все результаты отсутствия политических действий со стороны Украины», — заметил Пушилин.

По его словам, буквально каждый день фиксируются нарушения режима прекращения огня с украинской стороны. Он добавил, что ситуация будет усугубляться без политических шагов. Их нет, так как Киев не оставляет попыток нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая в него Москву.

«Отсюда тот тупик, в котором сейчас находятся Минские соглашения», — обозначил Пушилин.