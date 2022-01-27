Глава ДНР Пушилин указал на необходимость поставок оружия в Донбасс

Самопровозглашенным республикам Донбасса необходимо современное оружие. В первую очередь оно понадобиться для противостояние украинским беспилотникам.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouТube-канала «Соловьев Live» уточнил, что уже обсудил вопрос с военными.

«Нам необходимо противостоять и „Байрактарам“, в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются», — сказал он.

Западные страны, заметил Пушилин, отправляют на Украину устаревшее вооружение. Тем не менее оно способно нанести ущерб — как инфраструктуре, так и населению. Глава ДНР добавил, что вопросу должны пройти консультации.

Заявление Пушилина прозвучало на фоне предложений вице-спикера Совфеда Андрея Турчака о поставках ДНР и ЛНР некоторых видов вооружений. В ДНР полагают, что оружие в первую очередь пригодится для противостояния украинским беспилотникам.

В случае агрессии со стороны Украины благодарны России за помощь были бы и в самопровозглашенной Луганской народной республике.