  • Глава ДНР призвал ввести санкции против Киева из-за Минских соглашений

    16 сентября 2019, 12:13

    Анастасия Карпеева

    Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинское правительство не станет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Киева пытается изменить Минские соглашения, поэтому предложил ввести против Украины санкции. Об этом сообщил сайт «Царьград».

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    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что слова Пристайко доказывают — Киев не намерен что-то менять. По его словами, украинские власти настаивают на выполнении Минский соглашений, однако снимают с себя ответственность за невыполнение обязательств.

    Денис Пушилин заявил, что особый статус Донбасса и амнистия участников конфликта — это пункты уже принятых соглашений. И говорить о корректировании договоренностей нет смысла, поскольку этот вопрос решен.

    «Если исходить из принципа непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами уже должны применяться санкции, по крайней мере со стороны Германии и Франции», — заключил глава ДНР.