Глава ДНР призвал ввести санкции против Киева из-за Минских соглашений

МИД Украины призвал принять закон о Донбассе без изменений Конституции Подробнее

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что слова Пристайко доказывают — Киев не намерен что-то менять. По его словами, украинские власти настаивают на выполнении Минский соглашений, однако снимают с себя ответственность за невыполнение обязательств.

Денис Пушилин заявил, что особый статус Донбасса и амнистия участников конфликта — это пункты уже принятых соглашений. И говорить о корректировании договоренностей нет смысла, поскольку этот вопрос решен.

«Если исходить из принципа непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами уже должны применяться санкции, по крайней мере со стороны Германии и Франции», — заключил глава ДНР.