Глава ДНР предрек «резню в Донбассе» при изменении Минских соглашений

Ничего нового в заявлениях украинских властей о необходимости изменения Минских соглашений нет, но эти намерения Киева могут привести лишь к резне в Донбассе. Об этом глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что от соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе отказываться не нужно, но некоторые пункты договоренностей следует изменить. Пушилин отметил, что подобные предложения высказывались еще при экс-президенте Петре Порошенко.

По словам главы ДНР, таким образом в Киеве хотят «забрать границу», отложив выборы и другие вопросы. Власти Украины заверяют, что «все будет хорошо», но только не для жителей Донбасса, заявил Пушилин.

«Это будет резня, мы в этом убеждены», — сказал глава ДНР.

Слова Зеленского о том, что Минские соглашения нужно «видоизменить», в Донецке воспринимают как попытку отказаться от них, добавил Пушилин. Самопровозглашенные республики готовы к переговорам с Киевом, однако ни Зеленский, ни его помощники не проявляют в этом заинтересованности, указал он.

Пушилин ранее заявил, что Зеленский избегает диалога с ДНР, так как боится получить пулю в спину.