Глава ДНР поставил Киеву условия по результатам «нормандского саммита»

Руководитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обмен задержанными и прочие решения по итогам «нормандского саммита» реализуют только при одном условии. Власти Украины должны опубликовать официальный текст коммюнике, которое приняли в Париже.

Как сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Пушилина, на англоязычной версии сайта Офиса президента Украины опубликован сфальсифицированный текст документа.

«Еще раз объясняем Киеву, что пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решений саммита», — подчеркнул глава ДНР. По данным агентства, киевские власти изменили часть текста, где говорится об обсуждении «всех правовых аспектов особого статуса (Донбасса)». Это решение интерпретировали как «все правовые аспекты Закона об особом статусе (Донбасса)». Пушилин выразил уверенность, что сужение понятия «особого статуса» до одного закона неприемлемо.

Саммит в «нормандском формате» по урегулировании ситуации в Донбассе прошел 9 декабря в Париже. В нем приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии. Стороны приняли ряд решений и договорились повторно встретиться через четыре месяца.