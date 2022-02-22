Глава ДНР подписал указ о мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения. Мобилизация распространяется на жителей, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом ДНР. Сообщение появилось на сайте республики.

Мужчины старше 55 лет призываются в добровольном порядке. Соответствующие изменения внесены в указ от 19 февраля «О проведении общей мобилизации».

Кроме того, в Донецкой народной республике появятся специальные формирования, выполняющие задачи в сфере обороны совместно с Вооруженными силами ДНР. Спецформирования создадут из числа сотрудников прокуратуры, МВД и госслужащих.

Все указы вступают в силу в день официального опубликования.

Накануне, 21 февраля, Денис Пушилин сделал заявление о критической фронтовой обстановке и призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.