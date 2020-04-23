Глава ДНР оценил план Зеленского закончить войну в Донбассе до 2024 года

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что сможет урегулировать конфликт в Донбассе до 2024 года, когда его президентский срок подойдет к концу.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — заявил Зеленский.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинский президент не собирается прекращать конфликт в ближайшем будущем.

«Ему года не хватило, чтобы дать приказ ВСУ о прекращении огня. Без тени смущения он отпускает себе на это еще четыре», — отметил глава ДНР и добавил, что Зеленский прямо говорит, что хочет поменять тактику, «если минский процесс не будет работать».

«Из этого становится очевидной причина, по которой украинская сторона делает все, чтобы Минские соглашения зашли в тупик. Киев стремится навязать свой план, выгодный исключительно Украине», — добавил Пушилин.

Он также обратил внимание на то, что либо Зеленского могут дезинформировать украинские представители контактной группы, либо он сам дезинформирует общественность, зная истинное положение вещей.