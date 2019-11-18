Глава ДНР оценил новость о депортации жителей Донбасса

По информации сайта ДНР, власти Незалежной планируют провести зачистку несогласных и в отдельных случаях уничтожить граждан, которые не придерживаются проукраинских взглядов.

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Подробнее

«В этом „плане“ ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас. Наши пути с Украиной разошлись еще в 2014 году. Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией, в то время как все действия официального Киева носили и продолжают носить исключительно разрушительный для нас характер», — пояснил Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об особом статусе Донбасса важен. Однако украинскому правительству необходимо провести переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, от которых Киев пока отказывается.