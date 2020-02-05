Глава ДНР отреагировал на создание Министерства оккупированных территорий
Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на идею создания Министерства по вопросам оккупированных территорий на Украине. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Это очередной маразм», — заявил он.
Ранее на Украине предложили организовать Министерство по вопросам оккупированных территорий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что подобное ведомство поможет Незалежной вернуть Донбасс.
Предполагается, что министерство будет общаться с людьми, «которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами».