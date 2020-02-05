Глава ДНР отреагировал на создание Министерства оккупированных территорий

«Это очередной маразм», — заявил он.

Ранее на Украине предложили организовать Министерство по вопросам оккупированных территорий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что подобное ведомство поможет Незалежной вернуть Донбасс.

Предполагается, что министерство будет общаться с людьми, «которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами».