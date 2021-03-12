Глава ДНР объяснил, почему республика не может объединиться с ЛНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, по какой причине ДНР не может объединиться с ЛНР. Он пояснил, что такой шаг противоречит условиям Минских соглашений, написал сайт «Аргументы и Факты».

«Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — процитировал Пушилина сайт «Русская планета». Кроме этого, он высказался насчет стягивания украинских войск к неподконтрольным Киеву территориям. Государственный деятель пообещал, что, если Украина перейдет к военному наступлению, ДНР тоже не будет останавливаться.