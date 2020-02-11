Глава ДНР: никто не верит в «миротворческие заявления» Зеленского

«Если бы хотел, как пишут украинские СМИ, то не отказался бы от разведения вооружений по всей линии разграничения, а также главнокомандующий Зеленский давно отдал бы публичный приказ о прекращении огня с указанием последствий за его нарушение», — выразил мнение Пушилин.

Также он добавил, что «голос Донбасса, очевидно, не слышен в Киеве из-за канонады».

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что только в феврале войска Украины нарушили режим прекращения огня 260 раз. По его словам, это «гораздо громче и убедительнее любых «миротворческих заявлений».