Глава ДНР: никто не верит в «миротворческие заявления» Зеленского
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ни в ДНР, ни в ЛНР никто не верит в слова Владимира Зеленского о том, что Украина хочет прекратить войну. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Если бы хотел, как пишут украинские СМИ, то не отказался бы от разведения вооружений по всей линии разграничения, а также главнокомандующий Зеленский давно отдал бы публичный приказ о прекращении огня с указанием последствий за его нарушение», — выразил мнение Пушилин.
Также он добавил, что «голос Донбасса, очевидно, не слышен в Киеве из-за канонады».
Глава Донецкой Народной Республики отметил, что только в феврале войска Украины нарушили режим прекращения огня 260 раз. По его словам, это «гораздо громче и убедительнее любых «миротворческих заявлений».