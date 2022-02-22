Глава ДНР назвал признание суверенитета республик историческим моментом

Глава ДНР Денис Пушилин назвал признание республик Донбасса историческим моментом, который восстановит «справедливость и правду». Это решение дает уверенность в мирном будущем региона.

«Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России», — заявил он в своем Telegram-канале.

Денис Пушилин также поблагодарил Владимира Путина за признание суверенитета республик. Он подчеркнул, что в этот день определилось будущее жителей, которые уверенно смотрят вперед. По его словам, признав ЛНР и ДНР, президент воплотил волю русского народа к единству.

«Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках российскими вооруженными силами. Такое поручение он дал Минобороны РФ после подписания указов о признании ДНР и ЛНР.