Крушение малайзийского самолета является сфабрикованной провокацией, которую используют против России и ДНР. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в деле о крушении малайзийского Boeing есть большое количество тревожных моментов. Он пояснил, что некоторые обвиняющие версии выдвинули сразу же после падения самолета, что само по себе странно. После этого расследование стали затягивать.

«Нам совершенно очевидно, что самолет был сбит Украиной. Эта чудовищная провокация была сфабрикована для того, чтобы обвинить наших бойцов и наказать Россию. Западные страны поспешили наложить санкции на Москву, даже не дождавшись предварительных результатов расследования», — сказал глава ДНР в интервью французскому изданию Politique Internationale.

Он добавил, что международное сообщество показывает предвзятое отношение, стремясь обелить Украину. Пушилин подчеркнул, что у ополченцев не было возможности сбить лайнер на такой высоте. Даже если бы в Донбассе была подобная техника, то ей некому было бы управлять.

Малайзийский Boeing-777 потерпел крушение над Донецкой областью в июне 2014 года. Лайнер выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.