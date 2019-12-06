Глава ДНР: Народ Донбасса устал от войны

11 ноября со дня выборов в ДНР и ЛНР исполнился год.

Денис Пушилин признал огромным успехом развитие взаимоотношений с Россией.

«Самое главное и долгожданное событие для граждан республики — это возможность вступления в гражданство РФ по упрощенной системе. Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно, двигаться вперед вместе со своей исторической родиной — Россией», — рассказал глава ДНР.

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Он отметил, что некоторые вузы республики получили российскую аккредитацию, а спортсмены ДНР приняли участие в общероссийских соревнованиях. Кроме того, прошли совместные научные конференции.

«Участие нашей делегации в работе пятой международной выставки и конференции по инвестициям в проекты Rebuild Syria — 2019, а также первый международный инвестиционный форум, который, как вы знаете, состоялся в Донецке. В рамках работы форума подписано 34 соглашения на общую сумму 135,6 млрд руб. в промышленном и аграрном секторах, а также в части вновь реализуемых инвестиционных проектов», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР отметил важные внешнеполитические события этого года.

«В политических вопросах можно выделить самое главное достижение — это принуждение Украины подписать в Минске „формулу Штайнмайера“, после чего стало возможным разведение сил и средств на пилотных участках. Считаю это безусловной победой наших переговорщиков и республики в целом, — заявил Пушилин. — Надеюсь, что шаги, сделанные для мирного урегулирования конфликта, будут иметь логическое продолжение. Но это уже зависит не от нас, а от наших оппонентов».

Он также отметил, что переговоры затягивает украинская сторона.

«Повторю в который раз: альтернативы минской переговорной площадке нет. Народ Донбасса устал от войны и ее последствий, каждый наш гражданин желает мирной и спокойной жизни», — подчеркнул глава самопровозглашенной республики.

Комментируя предстоящую 9 декабря встречу в «нормандском формате», Денис Пушилин отметил, что давать прогнозы трудно.

«Очевидно, что переговоры будут сложными. При этом не жду особых подвижек. Предстоит долгая и кропотливая работа. Владимир Зеленский (президент Украины. — прим. ред.) как политик не обладает собственной волей и мнением. Он подвержен влиянию как со стороны деструктивных внутренних сил, так и внешних факторов. И мы видели за прошедшие полгода не раз, когда позиция президента Украины менялась буквально в течение дня. Поэтому дело не только в том, о чем договорятся в Париже на встрече, а и в том, будет ли Украина выполнять свою часть обязательств», — заключил глава ДНР.