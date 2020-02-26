Глава Disney покинул пост

В Walt Disney Company впервые с 2005 года сменился гендиректор. Место Боба Айгера занял Боб Чапек, ранее отвечавший за развитие парков развлечений и продуктов Disney.

Айгер останется в компании до конца 2021 года. Он сохранил пост исполнительного председателя совета директоров, сообщила пресс-служба корпорации.

По словам Айгера, в новой роли он хочет заниматься контентом, в том числе для стримингового сервиса Disney+, у которого уже более 28 миллионов подписчиков.

«После успешного запуска сервисов, работающих напрямую с потребителем, и быстрой интеграции с 21st Century Fox, я считаю, что это оптимальное время для назначения нового генерального директора», — сказал бывший гендиректор.

За время его руководства Disney помимо 21st Century Fox купила студии Marvel, Pixar и Lucasfilm.

Чапек работает в компании на протяжении 27 лет. Он сразу же вступил в новую должность.

Как отметило издание Axios, акции Disney на новости о смене руководства упали почти на 5%.