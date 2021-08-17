Глава дипмиссии США не уехал из Кабула

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росси Уилсон сообщил, что сотрудники посольства во главе с ним находятся в Кабуле. Об этом он написал в Twitter.

«Вопреки ложным сообщениям, персонал и я остаемся в Кабуле, усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимым афганцам, и продолжаем работать здесь», — сказано в публикации Росси.

Он отметил, что приверженность США афганскому народу остается неизменной.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кабул покинули военные эвакуационные самолеты.

За последние несколько недель войска «Талибана»* захватили все крупные города Афганистана и все погранпереходы. В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и убежал из страны. Западные страны начали эвакуацию своих граждан и работников посольств.

Великобритания и Канада заявили о готовности принять тысячи беженцев, помощь жителям Афганистана также предложили в США, на это будет выделено 500 миллионов долларов.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.