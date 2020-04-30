Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Никакого распада ЕС из-за коронавируса не будет. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Сложившаяся ситуация поможет укрепить альянс и даст возможность улучшить отношения с Россией.

«Как только европейский проект сталкивается с новым серьезным испытанием, начинаются разговоры, что ему настал конец, что он вот-вот распадется на части. Однако в результате каждый новый кризис лишь закалял, укреплял Евросоюз», — сказал главный дипломат ЕС в интервью РБК.

По его словам, на первых порах эпидемии Европейскому союзу действительно не хватало скоординированности. Но теперь все механизмы взаимодействия хорошо отлажены.

Также Боррель высказался и об отношениях европейских стран с Россией. По его мнению, пандемия может запустить партнерское взаимодействие между Москвой и Брюсселем. Дипломат надеется, что Россия в ближайшие десятилетия останется одним из важнейших поставщиков энергоресурсов для Евросоюза.

При этом он заметил, что серьезные улучшение отношений могут произойти только после того, как РФ пойдет на уступки союзу по вопросам Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее СМИ написали, что Италию могут ждать серьезные экономические проблемы после окончания эпидемии коронавируса. Она может стать самой закредитованной страной в еврозоне.