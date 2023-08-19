Мир 19 августа 2023, 12:06 Глава дипломатии ЕС назвал Россию бензоколонкой с атомной бомбой Боррель: Россия — экономический карлик, бензоколонка с атомной бомбой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия представляет собой страну-бензоколонку с атомной бомбой, заявил в интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Таким определением глава европейской дипломатии ограничиваться не стал, назвав государство «экономическим карликом».

По мнению Борреля, экономика России слишком мала, по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков. К последним он причислил КНР.

Реклама

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик», — добавил дипломат.

Россия, по его словам, похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

Отдельное внимание Боррель обратил на отношения Евросоюза и Китая, признав наличие «небольших разногласий».

«Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — подчеркнул он.

По его словам, ЕС не заинтересован в «биполярном мире» и «поляризации международной системы», так как они ведут к конкуренции лишь двух технологических систем.