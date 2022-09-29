Глава Дагестана назвал спецслужбы Украины виновными в провокации беспорядков в республике | 360°

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Глава Дагестана назвал спецслужбы Украины виновными в провокации беспорядков в республике

Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины

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Украинские спецслужбы спровоцировали нарушение общественного порядка в Дагестане. Такое заявление сделал глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины», — привело РИА «Новости» слова Меликова.

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Он отметил, что делается это все не напрямую, не из Киева.

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«Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу Родину», — заявил Меликов.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев ранее призывал жителей не поддаваться на провокации «лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью». Меликов высказывал предположения о том, что несогласованные акции «управлялись из-за рубежа».

Также он призвал глав муниципалитетов лично следить за тем, как в призывных пунктах проходит частичная мобилизация.

Дагестан

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