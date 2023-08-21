21 августа 2023, 23:01
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин впервые записал видео после вооруженного мятежа
Глава «Вагнер» Пригожин записал первое после мятежа видео, вероятно, из Африки
Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин впервые опубликовал видео после попытки вооруженного мятежа. Кадры с речью основателя ЧВК разместил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
По мнению пользователей, Пригожин записал видео из Африки. Руководитель не рассказал о своем местоположении напрямую, однако заявил о жаркой погоде — +50 градусов. Также мужчина рассказал о свободе африканских народов.
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«ЧВК „Вагнер“ делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов», — заявил Пригожин.
После вооруженного мятежа 24 июня глава ЧВК «Вагнер» не записывал видеообращений. В тот день по соглашению с российским правительством он покинул РФ и отправился в Белоруссию. Уже 16 августа стало известно, что «Группа „Вагнер „“ зарегистрировалась в республике как центр образования. Президент РБ Александр Лукашенко отмечал, что ввод бойцов „Вагнера“ в его страну не был постановкой.
Африка
Евгений Пригожин
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