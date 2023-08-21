Мир 21 августа 2023, 23:01 Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин впервые записал видео после вооруженного мятежа Глава «Вагнер» Пригожин записал первое после мятежа видео, вероятно, из Африки РИА «Новости»

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Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин впервые опубликовал видео после попытки вооруженного мятежа. Кадры с речью основателя ЧВК разместил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

По мнению пользователей, Пригожин записал видео из Африки. Руководитель не рассказал о своем местоположении напрямую, однако заявил о жаркой погоде — +50 градусов. Также мужчина рассказал о свободе африканских народов.

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«ЧВК „Вагнер“ делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов», — заявил Пригожин.

После вооруженного мятежа 24 июня глава ЧВК «Вагнер» не записывал видеообращений. В тот день по соглашению с российским правительством он покинул РФ и отправился в Белоруссию. Уже 16 августа стало известно, что «Группа „Вагнер „“ зарегистрировалась в республике как центр образования. Президент РБ Александр Лукашенко отмечал, что ввод бойцов „Вагнера“ в его страну не был постановкой.