«Демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов», — приводит слова Филипа сайт «Daily Storm».

Он также отметил, что после такого поступка правые оппозиционные силы в Чехии могут поддержать идеологию неонацизма и выступить против улучшения отношений с Россией.

Депутат рассказал, что снос памятника Жукову осудил президент страны.