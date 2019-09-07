  • Глава бундестага назвал неразумной критику «Северного потока — 2»

    07 сентября 2019, 20:24

    Мария Борисова

    Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал критику российского проекта «Северный поток — 2» неразумной. Об этом политик заявил в статье газеты Die Welt.
    Глава бундестага назвал неразумной критику «Северного потока — 2»

    Шойбле отметил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» подорвала доверие восточноевропейских партнеров Германии. Тем не менее, считает политик, сейчас действия против проекта могут навредить стране.

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    «С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — заявил Шойбле.

    «Северный поток — 2» — это проект российского газопровода, который будет проходить от побережья России до Германии через страны Прибалтики. Проект планируют запустить в конце этого года.

    Строительство газопровода поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, которые заинтересованы в надежных и стабильных поставках топлива.

    Польша, Литва, Латвия и Украина критикуют «Северный поток — 2». США также не поддерживают российский проект, так как они сами планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.