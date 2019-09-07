Шойбле отметил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» подорвала доверие восточноевропейских партнеров Германии. Тем не менее, считает политик, сейчас действия против проекта могут навредить стране.

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«С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — заявил Шойбле.

«Северный поток — 2» — это проект российского газопровода, который будет проходить от побережья России до Германии через страны Прибалтики. Проект планируют запустить в конце этого года.

Строительство газопровода поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, которые заинтересованы в надежных и стабильных поставках топлива.

Польша, Литва, Латвия и Украина критикуют «Северный поток — 2». США также не поддерживают российский проект, так как они сами планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.