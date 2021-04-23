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    23 апреля 2021, 20:41

    Глава британской спецслужбы назвал Россию главной угрозой для страны

    Кирилл Фролов

    Россия и Китай «вызывают озабоченность» британской разведки. Москва остается самой серьезной текущей угрозой, а Пекин — наиболее масштабной. Об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.

    Глава британской спецслужбы назвал Россию главной угрозой для страны

    «С точки зрения нашей национальной безопасности Россия влияет на погоду, в то время как Китай формирует климат», — сказал глава спецслужбы, выступая в Имперском колледже Лондона.

    Он пояснил, что «угроза, которую представляет деятельность России, подобна уязвимости в конкретном приложении на вашем телефоне — это потенциально опасно, но вы, вероятно, сможете использовать альтернативу».

    Тогда как «размер и технологический вес Китая означают, что у него есть потенциал для управления глобальной операционной системой».

    «Враждебное поведение России во всем мире — будь то киберпространство, вмешательство в выборы или агрессивные операции их спецслужб — демонстрирует, что она остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — добавил Флеминг.

    На прошлой неделе Британия и США заявили, что за кибератаками на компанию SolarWinds стояла российская Служба внешней разведки. В СВР назвали эти обвинения «бредом».