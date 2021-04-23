Глава британской спецслужбы назвал Россию главной угрозой для страны

Россия и Китай «вызывают озабоченность» британской разведки. Москва остается самой серьезной текущей угрозой, а Пекин — наиболее масштабной. Об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.

«С точки зрения нашей национальной безопасности Россия влияет на погоду, в то время как Китай формирует климат», — сказал глава спецслужбы, выступая в Имперском колледже Лондона.

Он пояснил, что «угроза, которую представляет деятельность России, подобна уязвимости в конкретном приложении на вашем телефоне — это потенциально опасно, но вы, вероятно, сможете использовать альтернативу».

Тогда как «размер и технологический вес Китая означают, что у него есть потенциал для управления глобальной операционной системой».

«Враждебное поведение России во всем мире — будь то киберпространство, вмешательство в выборы или агрессивные операции их спецслужб — демонстрирует, что она остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — добавил Флеминг.

На прошлой неделе Британия и США заявили, что за кибератаками на компанию SolarWinds стояла российская Служба внешней разведки. В СВР назвали эти обвинения «бредом».