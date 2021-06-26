Глава британского Минздрава уйдет в отставку из-за поцелуя с любовницей

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку. Такое решение он принял на фоне разгоревшегося скандала. Министр извинился за нарушения правил социальной дистанции во время встречи с любовницей.

«Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел», — заявил Хэнкок в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он добавил, что всем жителям страны во время пандемии пришлось понести огромные жертвы. По словам министра, следовать правилам должны и те, кто их устанавливает.

«Поэтому я обязан покинуть должность», — пояснил Хэнкок.

Заявление об отставке прозвучало на фоне скандала, развернувшегося вокруг министра. Ранее в британской прессе появилась фотография, на которой Хэнкок целовался с Джиной Коладанджело. Женщина была его подругой во время учебы в Оксфорде. Журналисты сделали вывод, что кадр сделали в офисе Минздрава.

У Хэнкока, как и у Коладанджело есть семья и дети. Но, как отметил телеканал «Звезда», жителей страны больше всего возмутило, что министр целовался с любовницей во время действия ограничительных мер. К тому времени многие не видели своих родных и близких уже несколько месяцев. В итоге глава Минздрава извинился перед общественностью.

«Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — написал он в соцсети.