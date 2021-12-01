Глава британского МИД прокатилась на танке НАТО в Эстонии. Видео

Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатили на танке в ходе ее визита в Эстонию. Главу британского МИД одели в камуфляжный жилет и каску.

Поездку Трасс на военной технике перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств НАТО показала газета The Times. Совещание должно состояться в Риге.

Глава британского МИД встретилась с контингентов войск страны, которые дислоцированы в Эстонии в рамках обязательств Североатлантического союза. Порядка 800 военных Великобритании размещены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Трасс заявила, уточнило РИА «Новости», свою главную повестку на встрече НАТО. Ей станет противостояние «дестабилизирующим действиям» России и Белоруссии.

«Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность», — сказала она.

Дипломат напомнила, что альянс НАТО основан на принципе обороны, а не провокаций. Она назвала ошибочными любые предположения о якобы совершенных союзом провокационных действий по отношению к русским.