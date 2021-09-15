Глава британского МИД Доминик Рааб стал министром юстиции

Занимавший пост министра иностранных дел Великобритании Доминик Рааб стал министром юстиции и получил должность вице-премьера. Внешнеполитическое ведомство королевства возглавила занимавшая пост главы Министерства торговли Элизабет Трасс. Об этом сообщило издание The Guardian.

Премьер-министр Великобритании провел масштабную чистку в рядах правительства. Своих должностей лишились главы министерств просвещения, строительства, юстиции. В данный момент заседание еще продолжается.

В распространенном днем заявлении Даунинг-стрит говорилось, что премьер-министр намерен провести перестановки в правительстве для формирования новой команды, которая поможет стране восстановиться после пандемии.

Увольнение Рааба с поста главы МИД многие восприняли с облегчением. В официальном заявлении лейбористов говорится, что оставшегося в правительстве чиновника следует вообще выгнать из кабмина после его неудачных попыток оправдаться за ситуацию в Афганистане.

«Рааб выстроил свою карьеру в нападках на права человека и попытках подорвать свободы британского сообщества», — говорится в сообщении.

Парламентарии отметили, что назначать провалившего внешнюю политику чиновника на пост министра юстиции неправильно и показывает, что власти не заботятся о жертвах преступлений. В стране рекордно низкое количество обвинительных приговоров по изнасилованию женщин. Лейбористы призвали найти на пост министра юстиции человека, который сможет уладить судебный кризис.